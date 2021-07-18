Уложил спать: непобедимый боксер наглухо вырубил соперника в первом раунде Поделиться Копировать ссылку

Бой между Дакарри Скоттом и Джейденом Бутом не продлился и одного раунда. Скотт поймал соперника мощным ударом и наглухо вырубил. Бут проиграл третий бой в карьере