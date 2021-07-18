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Уложил спать: непобедимый боксер наглухо вырубил соперника в первом раунде

Александр Трикиша Александр Трикиша
18 июля, 11:23
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Бой между Дакарри Скоттом и Джейденом Бутом не продлился и одного раунда. Скотт поймал соперника мощным ударом и наглухо вырубил. Бут проиграл третий бой в карьере
Невероятный нокаут в первом раунде
Невероятный нокаут в первом раунде

Ярким нокаутом в первом раунде завершился поединок перспективного американского боксера Дакарри Скотта со своим соотечественником Джейденом Бутом.

Уже в первом трехминутке Скотт поймал соперника правым хуком и отправил в глубокий нокаут. Бут упал на канвас лицом вниз и даже не шевелился. Впрочем, нужно отметить, что Бут потерпел третье поражение (все – нокаутом) при трех победах, поэтому не стоит сильно восхвалять Скотта.

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