На вечорі Кличків українець Митрофанов побив непереможного нігерійця

Здолавши одноголосним рішенням суддів африканця Ріллівана Бабатунде, Дмитро Митрофанов з Чернігова захистив чемпіонський пояс WBO Oriental

Митрофанов виявився сильнішим за Бабатунде / Фото: K2 Promotions

У Києві відбувся вечір боксу промоутерської компанії братів Кличків K2 Promotions, в головному поєдинку якого українець Дмитро Митрофанов здолав нігерійця Ріллівана Бабатунде на прізвисько Babyface.

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Поєдинок тривав усі відведені 10 раундів і завершився перемогою Митрофанова одноголосним рішенням суддів – 99:91, 98:92, 99:90.

Отже, 31-річний Дмитро Митрофанов з Чернігова захистив пояс WBO Oriental.

Для суперника Митрофанова, 25-річного Ріллівана Бабатунде, поразка від українця стала першою на профі-рингу. До цього у нігерійця було 13 перемог, з яких 8 були здобуті нокаутом.

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Відзначимо, що серед глядачів бою було чимало селебрітіс, зокрема, колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик і футболіст Роман Зозуля.