Спадкоємець Хабіба задушив бразильця в головному бою UFC Vegas 31

У головному поєдинку турніру UFC Vegas 31 російський боєць Іслам Махачев достроково переміг бразильця Тьяго Мойзеса. У четвертому раунді рефері зупинив поєдинок після задушливого прийому у виконанні Махачева.
Махачев виграв восьмий поєдинок поспіль, а всього в його послужному списку 20 перемог і лише одна поразка.
Результати основного карда:
- Іслам Махачев переміг Тіаго Мойзеса задушливим прийомом в 4-му раунді
- Миша Тейт перемогла Маріон Рено технічним нокаутом у 3-му раунді
- Матеуш Гамрот переміг Джеремі Стівенса больовим прийомом в 1-му раунді
- Родолфу Вієйру переміг Дастіна Штольцфуса задушливим прийомом в 3-му раунді
- Біллі Куарантілло переміг Габріеля Бенітеса технічним нокаутом у 3-му раунді
Раніше ми писали, що на турнірі Bellator 262 американський важковаговик Тайрелл Форчун менше, ніж за один раунд, розібрався зі співвітчизником Меттом Мітріоном.
А в іншому поєдинку від лікарні американського бійця врятував лише жвавий рефері. Саїд Совма переміг американця Ронні Маркеса вже в першому раунді.