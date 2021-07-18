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Спадкоємець Хабіба задушив бразильця в головному бою UFC Vegas 31

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
18 липня, 09:15
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Іслам махачи здобув восьму перемогу поспіль, але вперше в кар'єрі йому довелося провести на рингу чотири раунди. Проте, Тьяго Мойзес не зміг чинити опір більше
Іслам Махачев переміг Тьяго Мойзеса
Іслам Махачев переміг Тьяго Мойзеса / Фото: Getty Images

У головному поєдинку турніру UFC Vegas 31 російський боєць Іслам Махачев достроково переміг бразильця Тьяго Мойзеса. У четвертому раунді рефері зупинив поєдинок після задушливого прийому у виконанні Махачева.

Махачев виграв восьмий поєдинок поспіль, а всього в його послужному списку 20 перемог і лише одна поразка.

Результати основного карда:

  • Іслам Махачев переміг Тіаго Мойзеса задушливим прийомом в 4-му раунді
  • Миша Тейт перемогла Маріон Рено технічним нокаутом у 3-му раунді
  • Матеуш Гамрот переміг Джеремі Стівенса больовим прийомом в 1-му раунді
  • Родолфу Вієйру переміг Дастіна Штольцфуса задушливим прийомом в 3-му раунді
  • Біллі Куарантілло переміг Габріеля Бенітеса технічним нокаутом у 3-му раунді

Раніше ми писали, що на турнірі Bellator 262 американський важковаговик Тайрелл Форчун менше, ніж за один раунд, розібрався зі співвітчизником Меттом Мітріоном.

А в іншому поєдинку від лікарні американського бійця врятував лише жвавий рефері. Саїд Совма переміг американця Ронні Маркеса вже в першому раунді.

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