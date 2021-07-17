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Забив, як мамонта! Від лікарні американського бійця врятував лише жвавий рефері

Олена Павлова Олена Павлова
17 липня, 10:56
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17 липня на турнірі Bellator 262 в американському Анкасвіллі представник Сурінаму Саїд совм переміг з американця Ронні Маркеса вже в першому раунді
Саїд Совма здобув яскраву перемогу
Саїд Совма здобув яскраву перемогу / Фото: Instagram

В ніч з 16 на 17 липня в американському Анкасвілле на стадіоні Мохеган Сан Арена відбувся турнір зі змішаних єдиноборств – Bellator 262. У заключному бою попереднього карда представник Сурінаму Саїд совм зустрівся з американцем Ронні Маркесом і добув одну з найшвидших перемог вечора.

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Перемогу в бою в першому раунді нокаутом здобув сурінамец. Для цього йому знадобилася 1 хвилина і 9 секунд. Він безстрашно накинувся на американця, який почав задкувати. Завдав нищівного удару лівою рукою, а потім став добивати Маркеса правою. Щоб Ронні не отримав фатальну травму, рефері був змушений зупинити поєдинок.

Це сьома перемога в ММА 28-річного Маркеса. І п'ята – дострокова. Також на його рахунку дві поразки.

Раніше ми повідомляли, що Макгрегор виходив на бій з Порьє вже з травмою – в UFC знали, але не хотіли втрачати гроші.

Ми також повідомляли, що російської красуні довелося зняти труси, щоб укластися в вагову категорію.

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