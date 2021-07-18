Наследник Хабиба задушил бразильца в главном бою UFC Vegas 31

В главном поединке турнира UFC Vegas 31 российский боец Ислам Махачев досрочно победил бразильца Тьяго Мойзеса. В четвертом раунде рефери остановил поединок после удушающего приема в исполнении Махачева.
Махачев выиграл восьмой поединок подряд, а всего в его послужном списке 20 побед и лишь одно поражение.
Результаты основного карда:
- Ислам Махачев победил Тиаго Мойзеса удушающим приемом в 4-м раунде
- Миша Тейт победила Марион Рено техническим нокаутом в 3-м раунде
- Матеуш Гамрот победил Джереми Стивенса болевым приемом в 1-м раунде
- Родолфу Виейру победил Дастина Штольцфуса удушающим приемом в 3-м раунде
- Билли Куарантилло победил Габриэля Бенитеса техническим нокаутом в 3-м раунде
Ранее мы писали, что на турнире Bellator 262 американский тяжеловес Тайрелл Форчун менее, чем за один раунд, разобрался с соотечественником Мэттом Митрионом.
А в другом поединке от больницы американского бойца спас только бойкий рефери. Саид Совма победил американца Ронни Маркеса уже в первом раунде.