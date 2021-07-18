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Наследник Хабиба задушил бразильца в главном бою UFC Vegas 31

Александр Трикиша Александр Трикиша
18 июля, 09:15
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Ислам Махачев одержал восьмую победу подряд, но впервые в карьере ему пришлось провести на ринге четыре раунда. Тем не менее, Тьяго Мойзес не смог сопротивляться больше
Ислам Махачев победил Тьяго Мойзеса
Ислам Махачев победил Тьяго Мойзеса / Фото: Getty Images

В главном поединке турнира UFC Vegas 31 российский боец Ислам Махачев досрочно победил бразильца Тьяго Мойзеса. В четвертом раунде рефери остановил поединок после удушающего приема в исполнении Махачева.

Махачев выиграл восьмой поединок подряд, а всего в его послужном списке 20 побед и лишь одно поражение.

Результаты основного карда:

  • Ислам Махачев победил Тиаго Мойзеса удушающим приемом в 4-м раунде
  • Миша Тейт победила Марион Рено техническим нокаутом в 3-м раунде
  • Матеуш Гамрот победил Джереми Стивенса болевым приемом в 1-м раунде
  • Родолфу Виейру победил Дастина Штольцфуса удушающим приемом в 3-м раунде
  • Билли Куарантилло победил Габриэля Бенитеса техническим нокаутом в 3-м раунде

Ранее мы писали, что на турнире Bellator 262 американский тяжеловес Тайрелл Форчун менее, чем за один раунд, разобрался с соотечественником Мэттом Митрионом.

А в другом поединке от больницы американского бойца спас только бойкий рефери. Саид Совма победил американца Ронни Маркеса уже в первом раунде.

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