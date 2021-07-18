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Зірка UFC повернулася в клітку через п'ять років і відразу ж перемогла

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
18 липня, 10:44
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Зірка змішаних єдиноборств Міша Тейт відновила кар'єру через п'ять років. На турнірі UFC в Лас-Вегасі Міша достроково перемогла Маріон Рено
Міша Тейт перемогла Маріон Рено
Міша Тейт перемогла Маріон Рено / Фото: Getty Images

Знаменита дівчина-боєць змішаних єдиноборств американка Міша Тейт повернулася в Октагон вперше з 2016 року. У співголовному поєдинку турніру UFC ON ESPN 26 Тейт з три раунди розібралася з Маріон Рено.

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У третьому раунді Тейт затиснула суперницю у сітки, а потім звалила на канвас і почала добивати, сидячи зверху.

Тейт почала кар'єру в змішаних єдиноборствах в 2007 році, а в 2013-му уклала контракт з UFC, де пізніше завоювала чемпіонський пояс. Через три роки Міша оголосила про завершення кар'єри. На той момент на її рахунку було 18 перемог і 7 поразок.

А рік тому Міша Тейт народила дитину у себе вдома. Спортсменка планувала народжувати в лікарні, але у малюка були інші плани.

Раніше ми писали, що на турнірі Bellator 262 американський важковаговик Тайрелл Форчун менш ніж за один раунд розібрався зі співвітчизником Меттом Мітріоном.

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