Український Халк забив суперника на рингу: не врятував і білий рушник

Український боксер Ігор Шевадзуцький на прізвисько Халк здобув чергову перемогу на професійному ринзі. Напередодні він переміг суперника з Грузії Рамазі Гогічашвілі.

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Бій завершився в третьому раунді технічним нокаутом. Цікаво, що перед цим кут Гогічашвілі викинув білий рушник, але рефері дозволив продовжити бій, бо в той момент у рингу боксери вели конкурентний бій.

Але вже через кілька секунд грузин опинився на коліні після серії ударів від українця і не встав, поки рефері відраховував нокдаун.

Шевадзуцький здобув сьому перемогу в профі. Українець виділяється в рингу своїми габаритами – його вага коливається в районі 120 кг, за що боксера прозвали Халком. Свій попередній бій Шевадзуцький провів 6 березня і тоді на очах у Усика нокаутував білоруса Олександра Ніхайчика. Всі свої перемоги Ігор здобув достроково.

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