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Украинский Халк забил соперника на ринге: не спасло и белое полотенце

12 апреля, 09:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все свои победы Игорь одержал досрочно

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий по прозвищу Халк одержал очередную победу на профессиональном ринге. Накануне он победил соперника из Грузии Рамази Гогичашвили.

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Бой завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Интересно, что перед этим угол Гогичашвили выбросил белое полотенце, но рефери разрешил продолжить бой, так как в тот момент в ринге боксеры вели конкурентный бой.

Но уже спустя несколько секунд грузин оказался на колене после серии ударов от украинца и не встал, пока рефери отсчитывал нокдаун.

Шевадзуцкий одержал седьмую победу в профи. Украинец выделяется в ринге своими габаритами – его вес колеблется в районе 120 кг, за что боксера прозвали Халком. Свой предыдущий бой Шевадзуцкий провел 6 марта и тогда на глазах у Усика нокаутировал белоруса Александра Нихайчика. Все свои победы Игорь одержал досрочно.

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бокс нокаут видео нокаута Игорь Шевадзуцкий

Источник: Сегодня|Спорт

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