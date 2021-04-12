Украинский Халк забил соперника на ринге: не спасло и белое полотенце

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий по прозвищу Халк одержал очередную победу на профессиональном ринге. Накануне он победил соперника из Грузии Рамази Гогичашвили.

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Бой завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Интересно, что перед этим угол Гогичашвили выбросил белое полотенце, но рефери разрешил продолжить бой, так как в тот момент в ринге боксеры вели конкурентный бой.

Но уже спустя несколько секунд грузин оказался на колене после серии ударов от украинца и не встал, пока рефери отсчитывал нокдаун.

Шевадзуцкий одержал седьмую победу в профи. Украинец выделяется в ринге своими габаритами – его вес колеблется в районе 120 кг, за что боксера прозвали Халком. Свой предыдущий бой Шевадзуцкий провел 6 марта и тогда на глазах у Усика нокаутировал белоруса Александра Нихайчика. Все свои победы Игорь одержал досрочно.

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