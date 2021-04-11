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Боксер вышел в ринг в костюме повара и замесил соперника во втором раунде

11 апреля, 10:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Денису Беринчику понравится

Эффектные выходы в ринг в исполнении Дениса Беринчика, вероятно, вдохновили американца Джареда Андерсона. Тот вышел на поединок против Джеремей Карпенси в образе повара. Бой состоялся в андеркарте поединка Власов – Смит за титул WBO.

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Веселый перформанс вдохновил Андерсона на победу и тот за два раунда разобрался со своим соперником – сначала он отправил его в нокдаун в первом раунде, а во второй трехминутке добил ударами по корпусу. К слову, пресс Карпенси явно не соответствовал образу профессионального боксера.

Также сегодня ночью российского боксера отправили в глухой нокаут: это его первое поражение в карьере. Все решилось в шестом раунде.

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10 апреля прошел финал гипершоу "Маска". Он шокировал всех. Радость, удивление, восторг – мы собрали всю палитру эмоций участников в одном видео. Срываем маски и кайфуем вместе!
P.S. И главное – проект продлили на второй сезон!

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Источник: Сегодня|Спорт

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