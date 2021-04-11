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Боксер вийшов в ринг в костюмі кухаря і замісив суперника у другому раунді

11 квітня, 10:39

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Денис Берінчик сподобається

Ефектні виходи в ринг у виконанні Дениса Берінчика, ймовірно, надихнули американця Джареда Андерсона. Той вийшов на поєдинок проти Джеремі Карпенсі в образі кухаря. Бій відбувся в андеркарті поєдинку Власов – Сміт за титул WBO.

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Веселий перформанс надихнув Андерсона на перемогу і той за два раунди розібрався зі своїм суперником – спочатку він відправив його в нокдаун в першому раунді, а в другій трихвилинці добив ударами по корпусу. До слова, прес Карпенсі явно не відповідав образу професійного боксера.

Також сьогодні вночі російського боксера відправили в глухий нокаут: це його перша поразка в кар'єрі. Все вирішилося в шостому раунді.

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10 квітня пройшов фінал гіпершоу "Маска". Він шокував всіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!
P.S. І головне – проект продовжили на другий сезон!

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Джерело: Сегодня|Спорт

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