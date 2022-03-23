Україні це потрібно як ніколи. Дружина Усика підтримала рішення чоловіка повернутися в ринг

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відстоюватиме честь країни на міжнародній арені

Катерина Усик благословила від'їзд чоловіка на поєдинок із Джошуа / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Instagram

Перемоги українському народу потрібні не лише на полях битв, а й на спортивних аренах. Дружина Олександра Усика Катерина підтримала рішення чоловіка виїхати з України для підготовки до літнього реваншу з Ентоні Джошуа.

Словами підтримки Усика Катерина звернулася зі сторінок свого Instagram.

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"Давай Санечка, покажи їм. Дуже правильне рішення. Все буде Україна!", – підписала фото Катерина Усик.

"Україні це потрібно як ніколи!" – поділилася ще одним фото любляча дружина.

Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що Олександр Усик виїхав з України для підготовки до бою з Джошуа Перемога українця у рингу матиме велике значення для нашої країни.

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Олександр Усик принесе Україні більше користі у рингу, ніж у теробороні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поєдинок Усик – Джошуа планується на кінець травня чи початок червня. Перший бій виграв Усик і забрав у британця чемпіонські пояси.