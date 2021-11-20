Титул залишається в Україні: Далакян побив панамця у Києві

Український боксер провів успішний захист звання чемпіона світу

У суботу, 20 листопада, український чемпіон WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян захистив свій титул, технічним нокаутом перемігши міцного претендента з Панами Луїса Консепсьйона (39-9, 28 КО).

У п'ятому раунді панамець двічі побував у нокдауні. У дев'ятому Далакян знову відправив свого суперника на канвас, але Луїс підвівся. Однак кут Консепсьйона зупинив поєдинок, бачачи, що панамець не чинить опір побиттю.

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Зауважимо, що це вже 21-а перемога 34-річного уродженця Баку Артема Далакяна на профі-рингу – 15 із них він здобув достроково.

Луїс Консепсьон vs Артем Далакян / Фото: Колаж: Сьогодні