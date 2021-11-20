Титул остается в Украине: Далакян избил панамца в Киеве

Артем Далакян. Фото union-boxing.com
В субботу, 20 ноября, украинский чемпион WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян защитил свой титул, техническим нокаутом победив крепкого претендента из Панамы Луиса Консепсьона (39-9, 28 КО).
В пятом раунде панамец дважды побывал в нокдауне. В девятом Далакян снова отправил своего соперника на канвас, но Луис поднялся. Однако угол Консепсьона остановил поединок, видя, что панамец не сопротивляется избиению.
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Отметим, что это уже 21-я победа 34-летнего уроженца Баку Артема Далакяна на профи-ринге – 15 из них он добыл досрочно.
Луис Консепсьон vs Артем Далакян / Фото: Коллаж: Сегодня
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