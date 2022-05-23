Старий знайомий. Спаринг-парнером Усика стане майбутній чемпіон світу

Конголезький боксер суперважкого дивізіону Мартін Баколе Ілунга допомагатиме Олександру Усику готуватися до поєдинку з Ентоні Джошуа

Усик і Мартін Баколе знову зустрінуться / Фото: Колаж: Сьогодні

Володар титулів чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик посилено готується до реваншу з Ентоні Джошуа. В якості спаринг-патрнера команда Усика запросила чемпіона за версією WBC International Мартіна Баколе.

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Інформацію про це повідомив тренер Баколе Біллі Нельсон. Конголезець уже спарингував з Усиком перед першим поєдинком з Ей-Джеєм і в таборі українського чемпіона залишилися задоволені африканським боксером.

"Минулого тижня зі мною зв'язалися щодо спарингів з Мартіном. Я в будь-якому разі знав, що це відбудеться, оскільки команда Усика була надзвичайно задоволена ним після першого запрошення. Я думаю, що Мартін дав Усику найкращий спаринг, який у нього був. Усик і його команда поважають навички Баколе настільки, що один з членів його команди сказав, що у найближчому майбутньому Мартін стане чемпіоном світу", – цитує Нельсона Sky Sports.

Зазначимо, що 28-річний африканець у минулому спарингував з Джошуа, а також працював з Тайсоном Ф'юрі під час підготовки до бою з Ділліаном Вайтом.

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Під час своєї професійної кар'єри Баколе провів 19 поєдинків, 18 з яких він виграв. Африканець входить до ТОП-15 найкращих супертяжів світу.

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Зазначимо, що реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися 23 липня. Швидше за все бій відбудеться на Близькому Сході.

Додамо, що під час бою український чемпіон світу зробить важливе звернення. Олександр Усик зробить заяву до всього світу із закликом зупинити війну в Україні.