Готовий "вбити" Усика. Джошуа загрожує українцеві новою тактикою

Британський боксер Ентоні Джошуа серйозно готується до реваншу з Олександром Усиком і має намір повернути чемпіонські пояси

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

До поєдинку між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа залишається трохи більше двох місяців. Суперники посилено готуються до бою у своїх тренувальних таборах.

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Судячи з усього, Ей-Джей недооцінив українського боксера в першому поєдинку. Тепер він зробив висновки і тренується за індивідуальним планом на бій.

"Я можу сказати, що вперше у моїй кар'єрі, ми розробляємо конкретний план на бій для одного бійця. В основному я досягав успіху без елементарних навичок, але, як виявилося, цього було замало.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Тому тепер ми під час підготовки суворо дотримуватимемося нашого плану. Подивимося, що з цього вийде. Я планую повернутися до витоків і "вбити" цього хлопця", – цитує Джошуа Boxingnews24.

Хірн: "Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 23 липня"

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Зазначимо, що реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися 23 липня. Швидше за все бій відбудеться на Близькому Сході.

Додамо, що під час бою український чемпіон світу зробить важливе звернення. Олександр Усик зробить заяву до всього світу із закликом зупинити війну в Україні.

Олександр Усик звернеться до миру під час бою з Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні