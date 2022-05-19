Це буде фурор. Усик зробить важливе звернення в реванші з Джошуа

Промоутер українського чемпіона світу Олександр Красюк заінтригував новиною про поєдинок із британцем Ентоні Джошуа

Олександр Усик звернеться до миру під час бою з Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже два місяці залишається до мегафайту, в якому українець Олександр Усик проведе захист чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF, IBO з Ентоні Джошуа.

Цей поєдинок дивитимуться мільйони глядачів у всьому світі. Такою унікальною нагодою має скористатися Олександр Усик, щоб привернути увагу до допомоги Україні у боротьбі з російськими агресорами. Так вважає промоутер українця Олександр Красюк.

Реклама

"Заява, яку він може зробити на публіку – екстраординарний шанс, його не можна упустити і залишитися осторонь такої можливості звернутися до всього світу. Потрібно заявити, що нам треба об'єднатися навколо України, зупинити війну та дозволити всім українцям повернутися додому цілими та неушкодженими. Він вийде битися не для себе. Він вийде не за славу чи популярність. Точніше, він не просто б'ється за свою особисту спадщину, а за всю країну. За весь демократичний світ", – цитує Красюка vringe.com.

Олександр Усик та Олександр Красюк

Зазначимо, що реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися 23 липня. Швидше за все, бій відбудеться на Близькому Сході.

Реклама

Раніше Віталій Кличко повідомив, що більшу частину гонорару від бою Олександр Усик перерахує на підтримку української армії.