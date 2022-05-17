Удар по окупантах. Кличко розповів, кому Усик віддасть мільйони за бій з Джошуа

Влітку цього року відбудеться довгоочікуваний реванш чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа

Олександр Усик допоможе українській армії / Фото: Колаж: Сьогодні

Заради поєдинку з Джошуа Олександр Усик змушений був покинути Україну під час війни. Український чемпіон вирішив, що на міжнародній арені від нього буде більше користі, ніж з автоматом у теробороні.

Легендарний боксер та мер Києва Віталій Кличко поділився інформацією про те, кому віддасть частину гонорару Олександр Усик.

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"Висновки ми зможемо зробити через деякий час. Я тримаю кулаки за Сашка Усика. Він повинен поїхати та відстояти бій. Усик сказав, що велику кількість грошей дасть на підтримку армії. Ніхто інший цього зробити не може. Якщо у нього є така можливість, я переконаний, що користь від нього як від громадянина України буде набагато більше", – сказав Кличко-старший в інтерв'ю каналу Бомбардир.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що ще у квітні Олександр Усик відкрив благодійний фонд Usyk Foundation. Команда українського чемпіона допомагає постраждалим під час війни українцям, теробороні та воїнам ЗСУ.

Усик створив благодійний фонд / Фото: Колаж: Сьогодні

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