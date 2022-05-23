Доведеться рашку ділити. Дружина Усика відповіла проросійському колаборанту

24 лютого путінська Росія віроломно вторглася до України. Бункерний диктатор мріяв знищити українську державу, розділивши її на частини.
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Хворі фантазії російського фюрера транслювали його посібники з-поміж колаборантів. Серед зрадників виявився українофоб з Криму Сергій Цеков. Ще 25 лютого російські ЗМІ публікували карту розділу України з цитатами негідника.
На шалені ідеї російських політиків жорстко відповіла дружина українського боксера Олександра Усика. Катерина тонко зауважила, що в імперців щось пішло не так і скоро їм доведеться рятувати від розпаду свій Рейх.
"Якось не склалося!!! Я думаю, історія зміниться і доведеться рашку ділити!!!" – написала у сторіс Instagram Катерина.
Раніше дружина українського боксера отримала патріотичні презенти до дня народження. Катерині зробили оригінальний подарунок, надіславши великий прапор з привітаннями та побажаннями удачі її чоловікові.