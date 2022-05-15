Наступне Євробачення у Криму! Реакція дружини Усика на перемогу Kalush Orchestra

Українська група Kalush Orchestra здобула перемогу на Євробаченні та здобула право провести наступний конкурс у нашій країні

Катерина Усик мріє побачити Євробачення-2023 в українському Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна втретє у своїй історії здобула перемогу у пісенному конкурсі "Євробачення. Виступ гурту Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" підтримали глядачі з усієї Європи.

На перемогу України в конкурсі відреагувала дружина чемпіона з боксу Олександра Усика, яка сьогодні святкує свій день народження. Катерина активно вболівала за українського учасника "Євробачення" і отримала заслужений подарунок.

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"Оце подарунок мені і всій Україні. Ми сильні! Ми переможемо!", – написала в Instagram Катерина.

Згідно з правилами конкурсу, країна, що перемогла, прийматиме пісенний конкурс "Євробачення-2023" на своїй території.

Катерина Усик знає, де саме пройде конкурс 2023 року.

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"Наступного року Євробачення буде в Криму", – написала дружина Усика, розмістивши "синьо-жовте" серце.

До речі, переможець "Євробачення-2022" Kalush Orchestra прислухалися до побажань Катерини Усик та всіх українців, закликавши світ допомогти заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Зазначимо, що для незалежної України ця перемога стала третьою в історії! Як відомо, заповітні статуетки нашій країні вже привозили Руслана у 2004 році та Джамала у 2016-му.