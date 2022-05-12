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"Ми всі чекаємо, коли Путін здохне": дружина Усика в шоці від бомбардувань Маріуполя

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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12 травня, 19:23
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Катерина Усик висловила слова підтримки бійцям на "Азовсталі", які не здають Маріуполь окупантам
Катерина Усик підтримала бійців на "Азовсталі"
Катерина Усик підтримала бійців на "Азовсталі"

Вже майже три місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Окупанти знищують наші міста та вбивають мирне населення.

Найважчі бої тривають у Маріуполі, де фашисти намагаються буквально стерти місто з землі. Оплотом оборони Маріуполя залишається завод "Азовсталь", який пропутінські солдати люто знищують.

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Азовсталь продолжают обстреливать

Слова підтримки бійцям висловила дружина українського боксера Олександра Усика на своїй сторінці в Instagram. Катерина заявила, що чекає на смерть Путіна, проте не вважає його одного винним.

"Я знала, що Маріуполь – пекло. Люди, які ще знаходяться на території міста та "Азовсталі", думають, що і Київ, і всю Україну вже взяли. Вони не мають жодної інформації, вони відрізані повністю від світу. Люди зламані, хворі і поранені. Мертві, зрештою.

Російські свині з них знущаються і знищують, морять голодом. 5 травня людям видали по 2 кг макаронів і все. Не знаю, на скільки людей. Маріупольцям, що залишилися, вливають і вони думають, що пацани-азовці і є нацисти. Бл*дь, що відбувається у XXI столітті.

Я впевнена більше, ніж на 100 відсотків, що такий жах відбувається скрізь, куди зайшли ці ублюдки. Ми можемо мріяти про те, як ми житимемо, як усі відбудують, як увіллється багато бабок у нашу Україну.

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Дай боже, але зараз, щохвилини і щогодини, вмирають такі ж люди, як я, як ми. Страшно. Я просто в агонії від цього під*раса. Ми всі чекаємо, коли Путін ляже на операцію чи просто здохне. Боюся, він ще багатьох переживе.

І, давайте чесно, це не один Путлер робить. Страшно, боляче та прикро за всіх людей. Зараз жодна нормальна людина не може не думати про Маріуполь та свою країну. Дай бог сил усім тим людям, які не як я, у безпеці, а які у справжньому пеклі.

Щохвилини я думаю про вас і вірю, що ви виберетеся. Пацани, "Азов", ви справжні герої. Зрозуміло, теж зламані, але вірні собі та своїй країні. Це велике лихо. Це не просто війна, а справжня катастрофа, яка, на жаль, не закінчиться раптово. Людей дуже шкода".

Сьогодні радник мера Маріуполя опублікував нове відео бомбардувань "Азовсталі". На українських захисників скидають бомбу за бомбою.

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