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"Мы все ждем, когда Путин сдохнет": жена Усика в шоке от бомбардировок Мариуполя

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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12 мая, 19:23
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Екатерина Усик высказала слова поддержки бойцам на "Азовстали", которые не сдают Мариуполь оккупантам
Екатерина Усик поддержала бойцов на "Азовстали"
Екатерина Усик поддержала бойцов на "Азовстали"

Уже почти три месяца идет полномасштабная война России против Украины. Оккупанты уничтожают наши города и убивают мирное население.

Самые тяжелые бои идут в Мариуполе, где фашисты пытаются буквально стереть город с лица земли. Оплотом обороны Мариуполя остается завод "Азовсталь", который пропутинские солдаты яростно уничтожают.

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Азовсталь продолжают обстреливать

Слова поддержки бойцам высказала жена украинского боксера Александра Усика на своей страничке в Instagram. Екатерина заявила, что ждет смерти Путина, однако не считает его одного виноватым.

"Я знала, что Мариуполь – ад. Люди, которые еще находятся на территории города и "Азовстали", думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли. У них нет никакой информации, они отрезаны полностью от мира. Люди сломаны, больны и ранены. Мертвы, в конце концов.

Русские свиньи над ними издеваются и уничтожают, морят голодом. 5 мая людям выдали по 2 кг макарон и все. Не знаю, на сколько человек. Оставшимся мариупольцам вливают и они думают, что пацаны-азовцы и есть нацисты. Бл*дь, что происходит в XXI веке.

Я уверена больше, чем на 100 процентов, что такой ужас происходит везде, куда зашли эти ублюдки. Мы можем мечтать о том, как мы будем жить, как все отстроят, как вольется много бабок в нашу Украину.

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Дай бог, но сейчас, каждую минут и каждый час, умирают такие же люди, как я, как мы. Страшно. Я просто в агонии от этого пид*раса. Мы все ждем, когда Путин ляжет на операцию или просто сдохнет. Боюсь, он еще многих переживет.

И, давайте честно, это не один Путлер делает. Страшно, больно и обидно за всех людей. Сейчас ни один нормальный человек не может не думать о Мариуполе и о своей стране. Дай бог сил всем тем людям, которые не как я, в безопасности, а которые в настоящем аду.

Каждую минуту я думаю о вас и верю, что вы выберетесь. Пацаны, "Азов", вы настоящие герои. Понятное дело, тоже сломлены, но верны себе и своей стране. Это большое горе. Это не просто война, а настоящая катастрофа, которая, к сожалению, не закончится в один момент. Людей жаль очень".

Сегодня советник мэра Мариуполя опубликовал новое видео бомбардировок "Азовстали". На украинских защитников скидывают бомбу за бомбой.

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