Следующее Евровидение в Крыму! Реакция жены Усика на победу Kalush Orchestra

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на Евровидении и завоевала право провести следующий конкурс в нашей стране

Екатерина Усик мечтает увидеть Евровидение-2023 в украинском Крыму / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина третий раз в своей истории одержала победу в песенном конкурсе "Евровидение". Выступление группы Kalush Orchestra с песней "Стефания" поддержали зрители со всей Европы.

На победу Украины в конкурсе отреагировала жена чемпиона по боксу Александра Усика, которая сегодня празднует свой день рождения. Екатерина активно болела за украинского участника "Евровидения" и получила заслуженный подарок.

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"Вот это подарок мне и всей Украине. Мы сильные! Мы победим!", – написала в Instagram Екатерина.

Согласно правилам конкурса, победившая страна будет принимать песенный конкурс "Евровидение-2023" на своей территории.

Екатерина Усик знает, где именно пройдет конкурс в 2023 году.

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"В следующем году Евровидение будет в Крыму", – написала жена Усика, разместив "сине-желтое" сердечко.

Кстати, победитель "Евровидения-2022" Kalush Orchestra прислушались к пожеланиям Екатерины Усик и всех украинцев, призвав мир помочь заводу "Азовсталь" в Мариуполе.

Отметим, для независимой Украины эта победа стала третьей в истории! Как известно, заветные статуэтки нашей стране уже привозили Руслана в 2004 году и Джамала в 2016-м.