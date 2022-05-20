Хвора істота! У дружини Усика розплющились очі

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика продовжує активно переживати з-за кордону щодо війни в Україні. Нещодавно вона переказала чому Путін зволікає з мобілізацією.
Зараз кримчанка побачила, що ворог у нас явний. А ось раніше, коли вона жила в Криму, то виходить, не розуміла, звідки там взялися зелені чоловічки. І чиї вони інтересі представляли.
Катерина тоді навіть вигадала пояснення чому Олександр не міг назвати "Чий Крим".
Тепер дівчина у соцмережах залишила емоційне повідомлення. Судячи з тону та змісту, Катерина поставила діагноз Путіну.
"Просто немає слів! Така жорстокість! Моя країна. Наші люди. Я не могла описати свої почуття з 24 лютого, усередині яма (порожнеча).
Одне добре, що тепер явний ворог (не зелені чоловічки)! С*ка, хвора стара істота! З купою комплексів та шизофренією!"