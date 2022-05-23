Придется рашку делить. Жена Усика ответила пророссийскому коллаборанту

Российские фашисты вместе со своими пособниками мечтали разорвать Украину на куски, но получили жесткий ответ от украинского народа

Екатерина Усик предсказала будущее России / Фото: Коллаж: Сегодня

24 февраля путинская Россия вероломно вторглась в Украину. Бункерный диктатор мечтал уничтожить украинское государство разделив его на части.

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Больные фантазии российского фюрера транслировали его пособники из числа коллаборантов. В числе предателей оказался украинофоб из Крыма Сергей Цеков. Еще 25 февраля российские СМИ публиковали карту раздела Украины с цитатами негодяя.

На безумные идеи российских политиков жестко ответила супруга украинского боксера Александра Усика. Екатерина тонко подметила, что у имперцев что-то пошло не так и скоро им придется спасать от распада собственный Рейх.

"Как-то не сложилось!!! Я думаю, история поменяется и придется рашку делить!!!" – написала в сторис Instagram Екатерина.

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Ранее жена украинского боксера получила патриотические презенты к своему дню рождения. Екатерине сделали оригинальный подарок, прислав большой флаг с поздравлениями и пожеланиями удачи ее мужу.