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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Рівнявся на Ломаченка та Усика! Сенсація чемпіонату світу брав приклад із земляків

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 листопада, 22:32
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Наймолодший український чемпіон світу з боксу серед любителів розповів, хто з боксерів був його кумиром у дитинстві.
Юрій Захарєєв
Юрій Захарєєв / Фото: XSport

На нещодавньому чемпіонаті світу з боксу виступ 19-річного Юрія Захарєєва став справжньою сенсацією турніру. У поєдинку за золото у ваговій категорії 71 кг українець переміг росіянина Вадима Мусаєва.

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Про свої перші кроки у спорті та хто служив орієнтиром, Захарєєв розповів в інтерв'ю Xsport.

"У Ломаченка ми були в залі ще маленькими. Дивилися, як він тренувався, теж із ним фотографувалися.

Дивилися бої, дивилися як боксують Усик, Ломаченко, як вони виступали у свої роки на Олімпіаді. Це нас мотивувало, і з'являлося в нас бажання.

Я дивився з дитинства Роя Джонса, тренер показував нам його стиль.

На них дивилися, рівнялися. Хотіли досягти таких самих висот", – відповів Захарєєв.

Нагадаємо, що Захарєєв перевершив досягнення свого земляка з Білгород-Дністровського Василя Ломаченка, який перший зі своїх двох титулів чемпіона світу серед аматорів у Мілані-2009 виграв у 21 рік.

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Також молодий боксер відповів на запитання, як вплинула грошова мотивація на результат на чемпіонаті світу.

"Ні, ми їхали туди за золотою медаллю та за званням чемпіона світу.

Чи вже вирішив, що робити з призовими? Ні, ще про це не думав", – сказав 19-річний чемпіон світу.

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Раніше ми писали, що за золото ЧС-2021 Захарєєв отримає 100 тисяч доларів, це понад 2,6 млн. гривень.

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