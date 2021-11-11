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Чітко вирішує справи в рингу: Тренер Ф'юрі знайшов, як уколоти Усика, нахвалюючи іншого

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 листопада, 16:30
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У команді Тайсона Ф'юрі змирилися, що наступним суперником чемпіона буде не Олександр Усик, який має решту титулів у хевівейті, а претендент Ділліан Уайт
Ф'юрі кинув виклик Уайту
Ф'юрі кинув виклик Уайту

Тренер Ф'юрі Шугар Хілл заявив, що Тайсону все одно, з ким боксувати, адже в суперважкому дивізіоні залишилося не багато гідних супротивників, а Уайт давно мав отримати свій шанс.

Читайте також: Вусик чи Ф'юрі? Легенда з Росії подивився на бій у двох паралелях

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При цьому, міркуючи про Уайта, Хілл не пропустив можливість підколоти Олександра Усика, коли почав вихвалятися, що і Ділліан, і Тайсон рубаються до нокауту, а не як "деякі".

"Не так і багато бачив поєдинків Уайта. Бачив обидві сутички з Олександром Повєткіним. Бачив, що часом він буває безтурботним і летить у нокаут. А часом він сконцентрований і чітко вирішує справи в рингу. Про таких говорять "не вперше одружений".

Ділліан Вайт
Ділліан Вайт / Фото: Instagram

Він досвідчений, він уміє та любить побитися. Він видовищний. Або він нокаутує суперника, або ж суперник нокаутує його. А це і є видовищність. Це і є те, що цінується у боксі.

/ Фото: Reuters

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У нас приблизно такий самий стиль. Ми виходимо у ринг за нокаутом. Так що це був би бій двох чуваків, яким точно не хочеться чекати на суддівський вердикт...", – ймовірно натякнув тренер на останній поєдинок Усика і Джошуа.

Бій Усик – Ф'юрі якщо і відбудеться, то не раніше осені наступного року. Для початку навесні Усику треба здолати в реванші Джошуа, а Ф'юрі впоратися з, швидше за все, Ділліаном Уайтом.

Раніше ми писали, що Ф'юрі шість годин робили операцію після бою з Деонтеєм Вайлдером. У боксера були проблеми із ліктями.

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