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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Четко решает дела в ринге: Тренер Фьюри нашел, как уколоть Усика, нахваливая другого

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 ноября, 16:30
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В команде Тайсона Фьюри смирились, что следующим соперником чемпиона будет не Александр Усик, обладающий остальными титулами в хэвивейте, а претендент Диллиан Уайт
Фьюри бросил вызов Уайту
Фьюри бросил вызов Уайту

Тренер Фьюри Шугар Хилл заявил, что Тайсону все равно, с кем боксировать, ведь в супертяжелом дивизионе осталось немного достойных противников, а Уайт давно должен был получить свой шанс.

Читайте также: Усик или Фьюри? Легенда из России посмотрел на бой в двух параллелях

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При этом, рассуждая об Уайте, Хилл не упустил возможность подколоть Александра Усика, когда начал выхваляться, что и Диллиан, и Тайсон рубятся до нокаута, а не как "некоторые".

"Не так и много видел поединков Уайта. Видел обе схватки с Александром Поветкиным. Видел, что порой он бывает беспечным и улетает в нокаут. А порой он сконцентрирован и четко решает дела в ринге. О таких говорят "не первый раз замужем".

Диллиан Уайт
Диллиан Уайт / Фото: Instagram

Он опытный, он умеет и любит подраться. Он зрелищный. Или он нокаутирует соперника, или же соперник нокаутирует его. А это и есть зрелищность. Это и есть то, что ценится в боксе.

Оскар Ривас vs Диллиан Уайт
Оскар Ривас vs Диллиан Уайт / Фото: Reuters

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У нас примерно такой же стиль. Мы выходим в ринг за нокаутом. Так что это был бы бой двух чуваков, которым точно не хочется дожидаться судейского вердикта...", – вероятно намекнул тренер на последний поединок Усика и Джошуа.

Бой Усик – Фьюри если и состоится, то не ранее осени следующего года. Для начала весной Усику нужно одолеть в реванше Джошуа, а Фьюри справиться со, скорее всего, Диллианом Уайтом.

Ранее мы писали, что Фьюри шесть часов делали операцию после боя с Деонтеем Уайлдером. У боксера были проблемы с локтями.

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