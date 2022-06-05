Путіна у дитинстві били. Сенсаційне викриття диктатора

Катерина Усик продовжує активно стежити за війною Росії в Україні. Дівчина веде вже два акаунти в соцмережах і ділиться з підписниками інформацією, а також своїми думками про те, що відбувається. Днями дісталося одеситам від Катерини. Вони запускали феєрверки під час повітряної тривоги.
А тепер дружина боксера припустила, що війна в Україні – це наслідки дитячої травми Путіна та його соратників. Дівчина вважає, що Путіна, Шойгу та Пєскова в дитинстві били.
"Ось, будь ласка, не опрацьована дитяча травма. Насправді дуже серйозно. Як ми бачимо.
Цих трьох хлопців точно в дитинстві били і не дуже любили, от і результат", – написала Катерина у своєму Instagram, додавши колаж.
Що ще постить у соцмережах Катерина Усик
- Дівчина показала у Instagram фотографію Путіна з пробитою головою.
- Катерина пояснила, чому Олександр не міг назвати, "Чий Крим". Нібито сім'я перебувала під загрозою фізичної розправи.
- За допомогою фотожаб висміяла пропозицію Філіпа Кіркорова допомогти Медведчуку.
- Показала, як виглядає справжнє обличчя російського окупанта.
- А ще Катерина Усик гнівно висловилася про українських біженок, які за кордоном відпочивають у нічних клубах з іноземцями.