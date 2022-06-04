Ви не приху*ли? Дружина Усика наїхала на одеситів

Катерина Усик обурилася у соцмережах тим, що під час війни в Одесі запускали феєрверки

Катерину Усик розлютив салют у Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика різко відреагувала на новину про те, що в Одесі запускали салюти під час повітряної тривоги.

"В черговий раз хочеться поставити питання... Ви не приху*ли там в Одесі?!", – обурюється в Instagram Катерина Усик.

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Що ще постить у соцмережах Катерина Усик

Раніше ми повідомляли, що будинок Олександра Усика та його сім'ї опинився на території, окупованій російськими військами. Майно українського боксера перетворили на ораний город, про що розповіла Катерина Усик.