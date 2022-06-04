Ви не приху*ли? Дружина Усика наїхала на одеситів

Катерину Усик розлютив салют у Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні
Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика різко відреагувала на новину про те, що в Одесі запускали салюти під час повітряної тривоги.
"В черговий раз хочеться поставити питання... Ви не приху*ли там в Одесі?!", – обурюється в Instagram Катерина Усик.
Що ще постить у соцмережах Катерина Усик
- Дівчина показала у Instagram фотографію Путіна з пробитою головою.
- Катерина пояснила, чому Олександр не міг назвати "Чий Крим". Нібито сім'я перебувала під загрозою фізичної розправи.
- За допомогою фотожаб висміяла пропозиція Філіпа Кіркорова допомогти Медведчуку.
- Розповіла, що наступним потрапить під заборону в Росії.
- І показала, як виглядає справжнє обличчя російського окупанта.
Раніше ми повідомляли, що будинок Олександра Усика та його сім'ї опинився на території, окупованій російськими військами. Майно українського боксера перетворили на ораний город, про що розповіла Катерина Усик.