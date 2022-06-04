Вы не приху*ли? Жена Усика наехала на одесситов

Екатерина Усик возмутилась в соцсетях тем, что во время войны в Одессе запускали фейерверки

Екатерину Усик взбесил салют в Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня

Супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика резко отреагировала на новость о том, что в Одессе запускали салюты во время воздушной тревоги.

"В очередной раз хочется задать вопрос... Вы не приху*ли там в Одессе?!", – возмущается в Instagram Екатерина Усик.

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Что еще постит в соцсетях Екатерина Усик

Ранее мы сообщали, что дом Александра Усика и его семьи оказался на территории, оккупированной российскими войсками. Имущество украинского боксера превратили во вспаханный огород, о чем рассказала Екатерина Усик.