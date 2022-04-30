Дружина Олександра Усика показала Путіна із пробитою головою (фото)

Диктатор понесе справедливу кару / Фото: Колаж: Сьогодні
Буквально сьогодні Катерина Усика розповіла про чотири фази російсько-української війни. А тепер дівчина показала у соцмережах Путіна із пробитою головою.
На жаль, це лише фото диктатора на мішені. І після влучної стрільби в його голові зяяють отвори.
Підсилила ефект Катерина ще одним фото – знімком могили глави Росії.
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"Моя позиція", – підписала фото дружина боксера.
Що ще розповідала Катерина Усик
- Чи не чіпайте, то на 9 травня! Дружина чемпіона показала свою мрію.
- Дівчина пояснила, чому Олександр не міг назвати "Чий Крим". Нібито сім'я перебувала під загрозою фізичної розправи.
- За допомогою фотожаб висміяла пропозицію Філіпа Кіркорова допомогти Медведчуку.
- Розповіла, що наступним потрапить під заборону в Росії.
- І показала, як виглядає справжнє обличчя російського окупанта.