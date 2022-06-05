Путина в детстве били. Сенсационное разоблачение диктатора

Катерина Усик продолжает активно следить за войной России в Украине. Девушка ведет уже два аккаунта в соцсетях и делится с подписчиками информацией, а также своими мыслями о происходящем. На днях досталось одесситам от Екатерины. Они запускали фейерверки во время воздушной тревоги.
А теперь супруга боксера предположила, что война в Украине – это последствия детской травмы Путина и его соратников. Девушка считает, что Путина, Шойгу и Пескова в детстве били.
"Вот, пожалуйста, не проработанная детская травма. На самом деле очень серьезно. Как мы видим.
Этих троих парней точно в детстве били и не особо любили, вот и результат", – написала Екатерина в своем Instagram, добавив коллаж.
Что еще постит в соцсетях Екатерина Усик
- Девушка показала в Instagram фотографию Путина с пробитой головой.
- Екатерина объяснила, почему Александр не мог назвать, "Чей Крым". Якобы, семья находилась под угрозой физической расправы.
- С помощью фотожаб высмеяла предложение Филиппа Киркорова помочь Медведчуку.
- Показала, как выглядит истинное лицо российского оккупанта.
- А еще Екатерина Усик гневно высказалась об украинских беженках, которые за границей отдыхают в ночных клубах с иностранцами.