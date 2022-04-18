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Угрожали забрать детей. Жена Усика объяснила, почему боксер не мог назвать "Чей Крым"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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18 апреля, 06:30
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Семья украинского боксера Александра Усика жила в Крыму до 2017 года и постоянно находилась под угрозой физической расправы
В Крыму Александр Усик носил форму сборной Украины
В Крыму Александр Усик носил форму сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александра Усика часто обвиняли в пророссийских взглядах за его уклончивые ответы о принадлежности Крыма. Чтобы не отвечать напрямую, у боксера были довольно веские причины.

Об это рассказала его жена Екатерина, которой неоднократно угрожали за украинские символы, когда она еще жила в Крыму.

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"Я жила в Крыму при России до 2017 года. Я ездила постоянно с украинским флагом на машине и мне ее обещали взорвать. Ко мне подошел знакомый и говорит: "Катя, мне передали, если ты не снимешь флаг Украины — машину взорвут". Но, естественно, никто ничего не сделал.

Когда Сашу проплаченные журналисты постоянно спрашивали: "Чей Крым?", параллельно шли угрозы нашей семье.

Все знали, где я живу, а они были способны на все что угодно. Саня просто не мог высказать свою позицию. Дошло до того, что угрожали прийти домой, найти что-то запрещенное в России и отдать меня в СИЗО, а детей в детдом.

Вы же понимаете, что если бы они захотели что-то найти, то нашли! Вот вам и ответ, почему Саша ничего не мог сказать.
А сейчас они угрожают, что заберут мой дом. Пусть забирают! Все равно, рано или поздно, Крым вернется в состав Украины. И крымчане это знают", – рассказала Екатерина в интервью FanDay.

Ранее мы сообщали, как Екатерина Усик высмеяла реакцию в России на задержание Виктора Медведчука. За одиозного политика вступился эпатажный певец Киркоров.

Екатерина Усик высмеяла заявление Киркорова
Екатерина Усик высмеяла заявление Киркорова / Фото: Коллаж: Сегодня

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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