Угрожали забрать детей. Жена Усика объяснила, почему боксер не мог назвать "Чей Крым"

Семья украинского боксера Александра Усика жила в Крыму до 2017 года и постоянно находилась под угрозой физической расправы

В Крыму Александр Усик носил форму сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александра Усика часто обвиняли в пророссийских взглядах за его уклончивые ответы о принадлежности Крыма. Чтобы не отвечать напрямую, у боксера были довольно веские причины.

Об это рассказала его жена Екатерина, которой неоднократно угрожали за украинские символы, когда она еще жила в Крыму.

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"Я жила в Крыму при России до 2017 года. Я ездила постоянно с украинским флагом на машине и мне ее обещали взорвать. Ко мне подошел знакомый и говорит: "Катя, мне передали, если ты не снимешь флаг Украины — машину взорвут". Но, естественно, никто ничего не сделал. Когда Сашу проплаченные журналисты постоянно спрашивали: "Чей Крым?", параллельно шли угрозы нашей семье. Все знали, где я живу, а они были способны на все что угодно. Саня просто не мог высказать свою позицию. Дошло до того, что угрожали прийти домой, найти что-то запрещенное в России и отдать меня в СИЗО, а детей в детдом.

Вы же понимаете, что если бы они захотели что-то найти, то нашли! Вот вам и ответ, почему Саша ничего не мог сказать.

А сейчас они угрожают, что заберут мой дом. Пусть забирают! Все равно, рано или поздно, Крым вернется в состав Украины. И крымчане это знают", – рассказала Екатерина в интервью FanDay.

Ранее мы сообщали, как Екатерина Усик высмеяла реакцию в России на задержание Виктора Медведчука. За одиозного политика вступился эпатажный певец Киркоров.