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Промоутер заговорив про повернення Кличка: "Але це небезпечно"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
6 грудня, 15:36
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Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум не впевнений, що Володимиру Кличку варто спробувати побити рекорд Джорджа Формана
Арум не вірить, що Кличко знову може стати чемпіоном
Арум не вірить, що Кличко знову може стати чемпіоном / Фото: Колаж: Сьогодні

Іноді виникають розмови про повернення Володимира Кличка. Наш боксер провів свій останній бій у квітні 2017 року. Програв нокаутом Джошуа.

Читайте також: Кличко в бігах: слідчі Німеччини розпочали розшук

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Але Володимир неодноразово говорив, що може відновити кар'єру, щоб побити рекорд легендарного Джорджа Формана. Той у 1994 році у віці 45 років завоював титули чемпіона світу за версіями WBA та IBF, ставши найстарішим чемпіоном світу в історії боксу.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум має сумнів, що Кличку варто знову боксувати.

"Я думаю, що це було б дуже небезпечно для Володимира. Йому зараз – 45. Це досить багато. Форман зробив диво. Йому хоч і було за 40, але він виглядав як 36-річний", – сказав Боб Арум.

Останній бій Кличка:

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Раніше ми писали, що під час благодійного вечора у Берліні Володимир Кличко встановив контакти з найважливішими персонами Німеччини.

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