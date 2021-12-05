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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Найганебніше фіаско Кличка: жахливий нокаут у Києві

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
5 грудня, 23:10
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23 роки тому Володимир Кличко зазнав сенсаційної поразки у своєму єдиному профі-поєдинку на рідній землі, програвши нокаутом мішкуватому американцю Россу П'юрітті
П'юрітті знищив Кличка 1998-го
П'юрітті знищив Кличка 1998-го / Фото: Колаж: Сьогодні

5 грудня 1998 року стало чорним днем для Володимира Кличка. 23 роки тому олімпійський чемпіон Атланти-1996, за плечима якого було вже 16 перемог на профі-рингу, був знищений у київському Палаці спорту американцем Россом П'юрітті, який не хапав зірок із неба.

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ЯК ЦЕ СТАЛОСЯ

У тому поєдинку Володимир надто вже був заряджений на перемогу нокаутом, що й зіграло з ним злий жарт. Раунд за раундом він методично бив П'юрітті, але той тримав удар, вимотуючи українця.

Урешті-решт Кличко-молодший зморився так, що вже ледве пересувався рингом – тоді американець, який відсидівся в захисті, і обрушив на Володимира град ударів.

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Усе закінчилося тим, що в 11-му раунді німецький тренер українця Фріц Здунек вискочив на ринг і став між П'юрітті та Кличком, зупинивши одностороннє побиття останнього і, можливо, у такий спосіб навіть зберігши тому життя.

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А на П'юрітті, який переміг технічним нокаутом, одягли пояс чемпіона світу WBC International.

РЕАКЦІЯ ВІТАЛІЯ

За кілька хвилин після фіаско молодшого брата, на ринг київського Палацу спорту вийшов Віталій Кличко і за 109 секунд завалив італійця Франческо Спінеллі.

ПОМСТА ЗА БРАТА

Вона відбулася 8 грудня 2001 року в німецькому Обергаузені – Віталій Кличко виграв у Росса П'юрітті нокаутом у тому ж 11-му раунді, в якому той трьома роками раніше здолав Володимира.

ЩО БУЛО ПОТІМ

Після шокуючої поразки Володимира від Росса П'юрітті брати Клички вирішили, що більше не будуть обидва битися в той самий вечір – а розводитимуть свої бої в часі. Зрештою, так і фінансово вигідніше.

Віталій і Володимир Кличко
Віталій і Володимир Кличко / Фото: Instagram

Тим часом Росс П'юріті завершив кар'єру в 2007-му і почав тренувати любителів, а також працювати з проблемними підлітками.

Зазначимо, що днями знову активно заговорили про Володимира Кличка. Однією з причин стала участь Доктора Стального Молота у німецькому реаліті-шоу, де Кличка-молодшого ловлять слідчі.

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