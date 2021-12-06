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У них одне серце: Кличко із впливовою красунею на вечорі за 28 млн євро

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
6 грудня, 01:40
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Під час благодійного вечора у Берліні знаменитий український боксер установив контакти із найважливішими персонами Німеччини
Анналена Бербок і Володимир Кличко
Анналена Бербок і Володимир Кличко / Фото: Instagram

У Німеччині завершився благодійний марафон Ein Herz für Kinder ("Серце для дітей"), який зібрав рекордні у своїй історії 27 618 170 євро.

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Зірки спорту, шоу-бізнесу та політики, зібравшись в одному залі в Берліні, спілкувалися з усіма, хто додзвонився до них телефоном, – за благодійну плату. Також у рамках вечора відбувся концерт.

Серед учасників марафону традиційно був і Володимир Кличко, котрий у Німеччині провів не один десяток своїх боїв. Після заходу він опублікував у Instagram фото з найвпливовішими людьми Німеччини – новим канцлером Олафом Шольцом та Анналеною Бербок, майбутньою міністеркою закордонних справ ФРН.

"У нас спільне серце для дітей", – підписав знімок 45-річний Кличко.

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Зауважимо, що Анналені Бербок – 40 років. У юності вона була бронзовою призеркою чемпіонату Німеччини зі стрибків на батуті, а з 2018-го красуня – співголова німецької партії "Союз 90/Зелені".

Її рішення у зовнішній політиці Німеччини матимуть наслідки і для України. Наприклад, Бербок наполягає на посиленні санкцій до Москви, а нещодавно заявила, що не дозволить постачання газу з Росії Північним потоком-2.

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Але повернімося до марафону Ein Herz für Kinder. На гала-вечорі в Берліні Володимира Кличка сфотографували зі ще однією красунею – відомою німецькою співачкою 53-річною Інкою Баузе, яка притулилася до плеча знаменитого боксера.

А одним із найзворушливіших моментів вечора став вихід на сцену Кличка з 6-річним хлопчиком Ноа, якому три роки тому здійснили пересадку серця. Завдяки, зокрема, Володимиру малюка у 2018-му зуміли витягнути з того світу – тепер вони разом грають у футбол і навіть займаються боксом.

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