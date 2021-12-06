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Промоутер заговорил о возвращении Кличко: "Но это опасно"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
6 декабря, 15:36
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не уверен, что Владимиру Кличко стоит попытаться побить рекорд Джорджа Формана
Арум не верит, что Кличко снова может стать чемпионом
Арум не верит, что Кличко снова может стать чемпионом / Фото: Коллаж: Сегодня

Время от времени возникают разговоры о возвращении Владимира Кличко. Наш боксер провел свой последний бой в апреле 2017 года. Проиграл нокаутом Джошуа.

Читайте также: Кличко в бегах: следователи Германии начали розыск

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Но Владимир не раз говорил, что может возобновить карьеру, дабы побить рекорд легендарного Джорджа Формана. Тот в 1994 году в возрасте 45 лет завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF, став старейшим чемпионом мира в истории бокса.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сомневается, что Кличко стоит снова боксировать.

"Я думаю, что это было бы очень опасно для Владимира. Ему сейчас – 45. Это довольно много. Форман совершил чудо. Ему хоть и было за 40, но он выглядел, как 36-летний", – сказал Боб Арум.

Последний бой Кличко:

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Ранее мы писали, что во время благотворительного вечера в Берлине Владимир Кличко установил контакты с самыми важными персонами Германии.

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