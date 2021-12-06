Промоутер заговорил о возвращении Кличко: "Но это опасно"

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не уверен, что Владимиру Кличко стоит попытаться побить рекорд Джорджа Формана

Арум не верит, что Кличко снова может стать чемпионом / Фото: Коллаж: Сегодня

Время от времени возникают разговоры о возвращении Владимира Кличко. Наш боксер провел свой последний бой в апреле 2017 года. Проиграл нокаутом Джошуа.

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Но Владимир не раз говорил, что может возобновить карьеру, дабы побить рекорд легендарного Джорджа Формана. Тот в 1994 году в возрасте 45 лет завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF, став старейшим чемпионом мира в истории бокса.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сомневается, что Кличко стоит снова боксировать.

"Я думаю, что это было бы очень опасно для Владимира. Ему сейчас – 45. Это довольно много. Форман совершил чудо. Ему хоть и было за 40, но он выглядел, как 36-летний", – сказал Боб Арум.

Последний бой Кличко:

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Ранее мы писали, что во время благотворительного вечера в Берлине Владимир Кличко установил контакты с самыми важными персонами Германии.