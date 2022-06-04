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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Промоутер Джошуа назвав нову дату поєдинку Усика

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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4 червня, 17:50
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Едді Хірн оголосив про перенесення дати реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа на серпень
Дату реваншу оголосять найближчим часом
Дату реваншу оголосять найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

Обидві сторони, що представляють інтереси британського та українського боксерів, все ніяк не можуть погодити остаточну дату поєдинку. Раніше стало відомо, що бій відбудеться у Саудівській Аравії на чудовій арені Jeddah Superdome.

А ось сам поєдинок замість 23 липня буде перенесено на середину серпня. Схоже, промоутери перевіряють терпіння всіх любителів боксу.

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"Ми зараз на порозі підписання всіх документів. До 23 липня залишилося всього сім тижнів. Це велика робота. Вони хочуть проводити міжнародні прес-тури містами. Обговорюватимуться телевізійні права та спонсорство.

Ймовірно, бій буде перенесено на 2-3 тижні. Він може відбутися у серпні. Бій відбудеться. Я впевнений, що наступного тижня ви отримаєте офіційне оголошення.

Це було важке завдання, як завжди, під час обговорення великих поєдинків", – заявив Гірн у Talksport.

Едді Гірн і Олександр Усик
Едді Гірн і Олександр Усик / Фото: Twitter

Раніше відомий тренер Роберт Гарсія зізнався, що Олександр Усик його лякає своїм виглядом. На думку фахівця, українець нагадує серійного вбивцю.

Боксер лякає своїм виглядом суперників
Боксер лякає своїм виглядом суперників

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