Промоутер Джошуа назвал новую дату поединка Усика

Эдди Хирн объявил о переносе даты реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа на август

Дату реванша огласят в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

Обе стороны, представляющие интересы британского и украинского боксеров, все никак не могут согласовать окончательную дату поединка. Ранее стало известно, что бой состоится в Саудовской Аравии на великолепной арене Jeddah Superdome.

А вот сам поединок вместо 23 июля будет перенесен на середину августа. Похоже, промоутеры испытывают терпение всех любителей бокса.

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"Мы сейчас на пороге подписания всех документов. До 23 июля осталось всего семь недель. Это большая работа. Они хотят проводить международные пресс-туры по городам. Будут обсуждаться телевизионные права и спонсорство. Вероятно, бой будет перенесен на 2-3 недели. Он может состояться в августе. Бой состоится. Я уверен, что на следующей неделе вы получите официальное объявление. Это была трудная задача, как всегда, при обсуждении больших поединков", – заявил Хирн в Talksport.

Эдди Хирн и Александр Усик / Фото: Twitter

Ранее известный тренер Роберт Гарсия признался, что Александр Усик его пугает своим видом. По мнению специалиста, украинец напоминает серийного убийцу.

Боксер пугает своим видом соперников / Фото: Instagram usykaa (Официальная страница Александра Усика)