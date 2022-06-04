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Промоутер Джошуа назвал новую дату поединка Усика

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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4 июня, 17:50
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Эдди Хирн объявил о переносе даты реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа на август
Дату реванша огласят в ближайшее время
Дату реванша огласят в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

Обе стороны, представляющие интересы британского и украинского боксеров, все никак не могут согласовать окончательную дату поединка. Ранее стало известно, что бой состоится в Саудовской Аравии на великолепной арене Jeddah Superdome.

А вот сам поединок вместо 23 июля будет перенесен на середину августа. Похоже, промоутеры испытывают терпение всех любителей бокса.

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"Мы сейчас на пороге подписания всех документов. До 23 июля осталось всего семь недель. Это большая работа. Они хотят проводить международные пресс-туры по городам. Будут обсуждаться телевизионные права и спонсорство.

Вероятно, бой будет перенесен на 2-3 недели. Он может состояться в августе. Бой состоится. Я уверен, что на следующей неделе вы получите официальное объявление.

Это была трудная задача, как всегда, при обсуждении больших поединков", – заявил Хирн в Talksport.

Эдди Хирн и Александр Усик
Эдди Хирн и Александр Усик / Фото: Twitter

Ранее известный тренер Роберт Гарсия признался, что Александр Усик его пугает своим видом. По мнению специалиста, украинец напоминает серийного убийцу.

Боксер пугает своим видом соперников
Боксер пугает своим видом соперников / Фото: Instagram usykaa (Официальная страница Александра Усика)

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