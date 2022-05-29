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Там огонь! Легендарный боец объяснил почему ждет реванша Усик – Джошуа

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев редактор Спорт Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
29 мая, 21:56
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Конор Макгрегор восхищен конкуренцией в супертяжелом весе и считает, что Джошуа будет сложно победить Усика
Макгрегор считает, что Джошуа будет сложно забрать чемпионские пояса у Усика
Макгрегор считает, что Джошуа будет сложно забрать чемпионские пояса у Усика / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор с нетерпением ждет реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Сегодня Усик показал, как готовится к защите титула.

"В прошлый раз все прошло не так хорошо для Джошуа. Это сложная задача для него. Эй Джей – хороший парень, и я желаю ему всего хорошего. Усик тоже отличный парень, и я надеюсь на хороший поединок для обоих.

В данный момент дивизион тяжеловесов в огне. Там происходят крутые вещи", – заявил Макгрегор.

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Напомним, что первый бой украинец убедительно выиграл у Джошуа и забрал все чемпионские пояса. А реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен состоятся 23 июля. Скорее всего, бой пройдет на Ближнем Востоке.

Читайте также: Готов "убить" Усика. Джошуа угрожает украинцу новой тактикой

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Рост

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Вес

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