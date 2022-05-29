Там вогонь! Легендарний боєць пояснив чому чекає реваншу Усик – Джошуа

Конор Макгрегор захоплений конкуренцією у надважкій вазі і вважає, що Джошуа буде складно перемогти Усика

Макгрегор вважає, що Джошуа буде складно забрати чемпіонські пояси в Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор з нетерпінням чекає на реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Сьогодні Усик показав, як готується до захисту титулу.

Минулого разу все пройшло не так добре для Джошуа. Це складне завдання для нього. На даний момент дивізіон важкоатлетів у вогні. Там відбуваються круті речі", – заявив Макгрегор.

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Нагадаємо, що перший бій українець переконливо виграв у Джошуа та забрав усі чемпіонські пояси. А реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися 23 липня. Найімовірніше, бій пройде на Близькому Сході.

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