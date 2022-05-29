Джошуа, тебе крышка! Усик брутально готовится к бою

Украинский боксер одной рукой поднимает штанги, а потом расслабляется в сауне, чтобы подойти к поединку в оптимальной форме

Усик готовится второй раз выиграть у Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик усердно готовится снова побить Энтони Джоуша. Недавно боксер показал, как тренируется с гирей.

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Теперь Александр ловко жонглирует тяжеленными штангами. А потом расслабляется в криосауне.

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Напомним, что первый бой украинец убедительно выиграл у Джошуа и забрал все чемпионские пояса. А реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен состоятся 23 июля. Скорее всего, бой состоится на Ближнем Востоке.

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К слову, помогать Александру в подготовке к бою будет конголезский боксер Мартин Баколе Илунга. Он уже спарринговал с украинцем перед первым боем с Джошуа.