Джошуа, тобі кришка! Усик брутально готується до бою

Український боксер однією рукою піднімає штанги, а потім розслаблюється у сауні, щоб підійти до поєдинку в оптимальній формі

Усик готується другий раз виграти у Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA у надважкій вазі Олександр Усик старанно готується знову побити Ентоні Джоуша. Нещодавно боксер показав, як тренується з гирею.

Тепер Олександр спритно жонглює важкими штангами. А потім розслабляється у кріосауні.

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Нагадаємо, що перший бій українець переконливо виграв у Джошуа та забрав усі чемпіонські пояси. А реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися 23 липня. Швидше за все бій пройде на Близькому Сході.

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До речі, допомагати Олександру у підготовці до бою буде конголезький боксер Мартін Баколе Ілунга. Він уже спарингував з українцем перед першим боєм із Джошуа.