Реванш Усик – Джошуа відбудеться під гігантським куполом

Хоча точну дату поєдинку Усик – Джошуа ще не затверджено, вже стала відома арена, де відбудеться мегафайт

На глядачів арени Jeddah Superdome чекає неймовірне видовище / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними видання Sky Sports, реванш чемпіона світу за версіями WBA/WBO/IBF у суперважкій вазі Олександра Усика з Ентоні Джошуа прийме арена Jeddah Super Dome у Джідді, Саудівська Аравія.

Багатофункціональна споруда може вмістити до 40 тисяч глядачів. У лютому цього року Jeddah Super Dome приймала один із івентів рестлінг-промоушену WWE.

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Арена була відкрита в 2021 році і відразу ж стала відомою тим, що побила два рекорди по конструкції будівлі. Споруда має найбільший безперервний купол – діаметр 210 м, а висота 46 м.

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Як повідомляє джерело, Jeddah Super Dome планує провести реванш Усик – Джошуа 23 липня, хоча раніше з'явилась інформація про перенос бою.

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Нагадаємо, що перший бій українець переконливо виграв у Джошуа та забрав усі чемпіонські пояси.