Правда війни від Усика: чемпіон світу показав, що несе "російський мир" (фото)

Олександр Усик приголомшений війною опублікував фотографії руйнувань Києва після російських обстрілів

Усик вражений злочинами рашистів / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Путінська Росія не припиняє свої обстріли по столиці України.

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик показав усьому світу злочини російських окупантів. Фото зруйнованих будівель та обстрілів Олександр опублікував у сторіс Instagram.

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"І це теж Київ", – підписав фото Усик.

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Раніше Усик зробив репост повідомлення про обстріл російськими військами дитячого будинку у Ворзелі. Нарешті він побачив, хто насправді розпочав війну.

Реакція спортсменів на вторгнення Росії до України: