Про це треба кричати: через два дні Усик визнав – Росія обстрілює Україну

Сьогодні Росія обстріляла дитячий будинок у Ворзелі, де на той момент було близько 50 дітей.
Усик розмістив у себе у сторіс фото, на якому написано: Про це треба кричати: Російська армія обстріляла з "Градів" дитячий будинок у місті Ворзель Київської області, в якому було 50 дітей.
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Цікаво, що ще вчора Усик, повернувшись до країни, не знав, хто ж обстрілює міста України.
"Я дуже переживаю за свою країну, за багатьох наших людей. Друзі, треба зупинити цю війну і ми повинні це зробити. Усі разом", – ухильно говорив Усик.
Але майже дві доби безперервного обстрілу таки переконали боксера, хто ж є агресором.
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