Об этом нужно кричать: спустя два дня Усик признал – Россия обстреливает Украину

Сегодня Россия обстреляла детский дом в Ворзеле, где на тот момент находились около 50 детей.
Усик разместил у себя в сторис фото, на котором написано: Об этом нужно кричать: Российская армия обстреляла из "Градов" детский дом в городе Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей.
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Интересно, что еще вчера Усик, вернувшись в страну, не знал, кто же обстреливает города Украины.
"Я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей. Друзья, нужно остановить эту войну и мы должны это сделать. Все вместе", – уклончиво говорил Усик.
Но почти двое суток непрерывных обстрелов таки убедили боксера, кто же является агрессором.
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