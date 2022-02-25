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Правда войны от Усика: чемпион мира показал, что несет "русский мир" (фото)

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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25 февраля, 22:11
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Александр Усик потрясенный войной опубликовал фотографий разрушении Киева после российских обстрелов
Усик потрясен преступлениями рашистов
Усик потрясен преступлениями рашистов / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Путинская Россия не прекращает свои обстрелы по столице Украины.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик показал всему миру преступления российский оккупантов. Фото разрушенный зданий и обстрелов Александр опубликовал в сторис Instagram.

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"И это тоже Киев", – подписал фото Усик.

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Ранее Усик сделал репост сообщения об обстреле российскими войсками детского дома в Ворзеле. Наконец-то он увидел, кто на самом деле начал войну.

Реакция спортсменов на вторжение России в Украину:

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