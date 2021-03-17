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Повєткін озвучив умову для бою з Усиком

17 березня, 13:37

Олег Люлька Олег Люлька

"Російський Витязь" хоче грошей. Багато грошей...

Російський боксер Олександр Повєткін назвав умову для бою з українцем Олександром Усиком.

"Якщо скажуть "Давай!", дадуть хороші гроші, то доведеться боксувати", – заявив "Російський Витязь"

"А так я не прагну до боїв проти Усика або Гассієва"

"Багато з ким є боксувати", – додав Повєткін, якого цитують "Известия"

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Повєткіну – 41 рік. По ходу кар'єри він зустрічався в рингу з двома українцями. 2013-го в Москві одноголосним рішенням суддів програв Володимиру Кличку, а чотири роки потому таким же чином в тому ж місті виграв у Андрія Руденка.

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Уже 27 березня в Гібралтарі Повєткін проведе бій-реванш з британцем Ділліаном Вайтом, якого нокаутував минулого літа і став тимчасовим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC. Той нокаут був визнаний найкращим 2020 року.

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

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