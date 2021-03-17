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Поветкин озвучил условие для боя с Усиком

17 марта, 13:37

Олег Люлька Олег Люлька

"Русский Витязь" хочет денег. Много денег...

Российский боксер Александр Поветкин назвал условие для боя с украинцем Александром Усиком.

"Если скажут "Давай!", дадут хорошие деньги, то придется боксировать", – заявил "Русский Витязь"

"А так я не стремлюсь к боям против Усика или Гассиева"

"Много с кем есть боксировать", – добавил Поветкин, которого цитируют "Известия"

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Поветкину – 41 год. По ходу карьеры он встречался в ринге с двумя украинцами. В 2013-м в Москве единогласным решением судей проиграл Владимиру Кличко, а четыре года спустя таким же образом в том же городе выиграл у Андрея Руденко.

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Уже 27 марта в Гибралтаре Поветкин проведет бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом, которого нокаутировал минувшим летом и стал временным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC. Тот нокаут был признан лучшим в 2020 году.

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

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бокс Александр Поветкин Александр Усик
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